L’université Abbas-Laghrour de Khenchela organise lundi et mardi un séminaire national sous l'intitulé "Visions de l’université et de l’institution sécuritaire, conscience technologique et sécurité dans la société", a-t-on appris samedi des organisateurs.

Placée sous le slogan "mobiliser les énergies et colmater les failles", cette rencontre est organisée par l’université Abbas Laghrour, l’association de wilaya pour "la culture et le savoir durable" en coordination avec le commandement régional de la Gendarmerie nationale, a indiqué Salah Guelil, président du séminaire. Selon la même source, des communications seront données durant la rencontre par des universitaires et chercheurs des universités de Khenchela, Skikda, Oum El Bouaghi, Biskra, Sétif et de Tiaret sur la conscience technologique, la sécurité dans la société, la mobilisation et la complémentarité des énergies pour assurer la stabilité et la prospérité des sociétés.

La rencontre verra également l’intervention d’officiers et de d'officiers supérieurs de l’Institut national de criminalistique et criminolo gie de la gendarmerie nationale, du service de wilaya de la Police judiciaire, de l’Inspection divisionnaire des Douanes et de la Direction régionale des Douanes algériennes de la wilaya de Tébessa.

Les participant à la rencontre, a précisé M. Guelil, examineront cinq axes relatifs aux "fondements de la conscience technologique et sécurité dans la société", "regards croisés sur la conscience technologique et sécurité dans la société", "le rôle des établissements scolaires et de l’université dans la conscience technologique", "la sécurité sociale et le rôle des institutions sécuritaires dans la conscience technologique" et "la sécurité sociale et l’impact des réseaux sur la conscience technologique et sécurité dans la société".