Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a reçu, dimanche à Alger, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Vasily Osmakov, en visite de travail en Algérie, avec lequel il a évoqué les voies de développer la coopération et le partenariat industriel entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont examiné les relations économiques entre l'Algérie et la Russie, soulignant "la volonté des deux pays de les renforcer, notamment dans le domaine industriel". A cet effet, les deux responsables ont abordé les domaines et filières industrielles qui offrent des opportunités de coopération et de partenariat bilatéral fructueux, à l'instar des industries mécanique, pharmaceutique et ferroviaire, ajoute le communiqué. Dans ce cadre, M. Zaghdar a donné un aperçu sur le nouveau système législatif encadrant l'investissement en Algérie, ainsi que les avantages qu'il offre pour l'établissement d'investissements nationaux et étrange rs.

Pour sa part, M. Osmakov a fait part de l'intérêt que porte de nombreuses entreprises russes à la concrétisation de partenariats fructueux en Algérie.