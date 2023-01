Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, samedi à Alger, le président du Parlement arabe et les présidents des parlements d'Azerbaïdjan et du Tadjikistan, arrivés en Algérie pour participer aux travaux de la 17ème session de la Conférence de l"Union des parlements des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), indique un communiqué de l'APN.

M. Boughali s'est entretenu avec le président du Parlement arabe, Adel Benabderrahmane Al-Assoumi sur les préparatifs de cette session prévue dimanche au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal" et les décisions qui en découleront "au mieux des intérêts des nations arabe et musulmane". Les deux parties ont évoqué le caractère "spécifique" de cette rencontre, au vu de la conjoncture internationale.

Le président de l'APN a, également reçu la présidente du parlement azerbaidjanais, Sahiba Qafarova, avec laquelle il a passé en revue "l'état des relations unissant les deux pays", soulignant la nécessité de consentir davantage d'efforts aux niveaux bil atéral et multilatéral au mieux des intérêts des pays arabes et musulmans. M. Boughali a reçu, par ailleurs, le président de la chambre des députés de la République du Tadjikistan auquel il a souligné "l'excellence des relations bilatérales et le souci de les promouvoir", précisant que l'Algérie est soucieuse de faire de la 17ème session de l'UPCI, un jalon sur la voie de la réalisation des aspirations des peuples musulmans vers davantage de progrès et de stabilité.

De son côté, le président de la chambre des députés de la République du Tadjikistan s'est dit ravi de se trouver en Algérie, pays qu'il visite pour la première fois, exprimant son voeu d'oeuvrer au "renforcement des relations parlementaires bilatérales et à leur promotion aux plus hauts niveaux".