Une cérémonie de recueillement a été organisée, samedi à Alger, par l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA) à la mémoire de son ancien secrétaire général Abdelhak Benhamouda, à l'occasion du 26e anniversaire de son assassinat par des terroristes le 28 janvier 1997.

Lors de la cérémonie de recueillement qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha, de représentants des fédérations syndicales des différents secteurs et entreprises économiques, ainsi que des travailleurs, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative du défunt à la centrale syndicale avec la lecture de la Fatiha. Dans son allocution à l'occasion, M. Labatcha a souligné que "l'Union ne renoncera pas à ses principes visant à défendre les droits des travailleurs et la lutte syndicale intègre, ainsi que la stabilité et la sécurité du pays". Il a réitéré, dans ce sens, les positions de l'UGTA "immuables et fidèles au message et principes des chouhada de la Révolution, de la trempe de Aïssat Idir et ses compagnons qui avaient lutté pour la libéra tion du joug colonial, l'indépendance et la défense de la classe ouvrière à l'époque". M. Labatcha a également appelé "les syndicalistes à s'inspirer des sacrifices de l'illustre syndicaliste et symbole Abdelhak Benhamouda assassiné par des terroristes le 28 janvier 1997", rappelant "l'attachement du regretté à défendre le pays et sa stabilité, à protéger les droits des travailleurs et à améliorer leur situation socio-professionnelle en dépit des conditions difficiles que traversait le pays à l'époque".

"L'UGTA poursuit son parcours militant avec des pas sûrs pour préserver les droits des travailleurs, la stabilité des institutions de l'Etat, et consacrer la justice sociale et contribuer à la réalisation de l'enjeu du développement pour permettre à l'Algérie de faire face aux défis de l'heure".