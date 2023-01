Le président du Parlement panafricain, M. Fortune Charumbira a salué, samedi à Alger, le rôle joué par l'Algérie au niveau continental afin de rendre possible l'indépendance des pays africains.

"Je suis très content et fier en tant que Zimbabwéen de venir en Algérie, un pays qui nous a rendu libres, et qui a porté assistance à tous les pays africains en lutte pour leur indépendance", a affirmé M. Charumbira dans une déclaration à la presse au sortir d'une audience accordée par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil.

"L'Algérie est l'un des plus grands pays d'Afrique, et dans le Parlement panafricain nous voulons que l'Algérie continue de nous guider sur les plans politique, éducatif, mais aussi en ce qui concerne le développement et la culture", a-t-il soutenu.

M. Charumbira qui participera à la 17e Conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI), prévue dimanche et lundi à Alger, a rappelé que l'Algérie apportait une grande contribution au sein de l'Union africaine (UA) sur tous les plans.

Il a fait part de son admiration et de son respect quant aux efforts entrepris par l'Algérie dans le domaine de la santé en Afrique, soulignant que l'Algérie avait d'éminents médecins et est considérée comme une destination privilégiée des Africains pour la formation et le savoir. Par ailleurs, le président du Parlement panafricain a indiqué que pendant les travaux de la Conférence de l'OCI, il évoquera l'autodafé d'exemplaires du saint Coran qui est, a-t-il dit "contradictoire" avec la politique de la liberté de conscience et la liberté expression prêchées par les pays européens. "C'est un acte abominable et rétrogressif car il va à l'encontre des fondamentaux des droits humains", a-t-il regretté.

Le président du Parlement panafricain a été reçu par M. Goudjil en présence notamment du vice-président de l'Assemblée populaire national (APN), Wahid Al Sid Cheikh, de la membre du Parlement africain, Bahdja Al Amali et du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger, au Conseil de la nation, Omar Dadi Adoune. L'Algérie abritera, dimanche et lundi, les travaux de la 17e Conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI), au Centre in ternational des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).