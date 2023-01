L’extension du terminal à conteneurs du port d’Oran impulsera, avec son entrée en exploitation, une plus grande dynamique au mouvement des marchandises et encouragera la promotion des exportations hors hydrocarbures.

Le Président-Directeur général de l’entreprise portuaire d’Oran, Mokhtar Kourba, a indiqué à l’APS que les travaux d’extension du terminal à conteneurs, confiés au groupement algéro-chinois (CHEC-Meditram), ont été achevés à 100%, ce qui permet de réceptionner des navires de gros tonnage.

Les travaux comprenaient la recharge en eau sur une superficie de 16,5 hectares, portant la superficie totale à environ 24 hectares, la réalisation d'un quai de 460 mètres de long et de moins de 14 mètres de profondeur, selon les normes internationales en vigueur au niveau du bassin méditerranéen, a ajouté le même responsable. Cette opération d’extension permet de recevoir des navires de grande taille (Panamax) d'un tonnage allant de 4.000 à 8.000 conteneurs, ce qui permettra le traitement de plus de 1 million de conteneurs par an, a-t-on indiqué. Le même responsable a expliqué que ce projet "important" pour la façade Ouest du pays permettra au port, qui fonctionnera selon les normes internationales, d'améliorer la qualité des services assurés. Avec la mise en service du projet, 500.000 conteneurs par an seront traités, dans une première phase, et passeront progressivement à 1,2 million de conteneurs par an, a-t-on indiqué. Parallèlement à l'extension, le port d'Oran sera renforcé par l'acquisition de deux engins de déchargement des conteneurs des navires et de sept autres engins de chargement et de transfert des conteneurs du quai aux terminaux, ce qui donnera une grande mobilité et un nouveau dynamisme, qui contribueront au développement de l'activité de l’entreprise portuaire.