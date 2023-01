Huit membres d'une même famille incommodée par le monoxyde de carbone (CO), ont été secourus à Oued Romane dans la commune d'El Achour à Alger, tandis qu'une personne se trouve dans un état critique, a-t-on appris des services de la Protection civile.

Les membres de la même famille ont été incommodés par le CO, résultant du non raccordement du chauffe-eau au conduit d'évacuation des gaz brûlés, indique la même source qui précise que les mêmes services sont intervenus pour secourir et sauver les victimes, âgées de 8 à 37 ans et qui ont été toutes évacuées vers l'hôpital de Béni Messous.