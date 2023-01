Des pluies orageuses affecteront, dimanche et lundi, des wilayas du Centre et de l'Ouest pays, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS), placé en vigilance "Orange", émis par l'Office national de la météorologie (ONM).

Ces prévisions concernent les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Blida et Alger, précise le BMS, dont la validité court de ce jour à 15h00 au lendemain, lundi, à 03 h00.

Les quantités attendues oscillent entre 20 et 30 mm, alors que des rafales de vent sous orages sont également attendues.

Vague de froid sur plusieurs wilayas du pays (BMS)

Une vague de froid s'abattra, dimanche et lundi, sur plusieurs wilayas du pays, avec des températures atteignant jusqu'à -08 c, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la météorologie (ONM).

Cette vague de froid concerne le Sud de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Nâama, El Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, Médéa, Bouira, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa, précise le BMS, placé en vigilance Orange et dont la validité court de ce jour au lendemain, lundi.

Les températures maximales oscilleront, quant à elles, entre 02 c et 06 c et les minimales entre -03 c et -08 c.