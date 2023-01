L'Algérien Hamza Amari a terminé à la quatrième place lors de la sixième et avant-dernière étape de la Tropicale Amissa-Bongo, disputée samedi, sur un circuit fermé à Port-Gentil (Gabon), et remportée par l'Estonien Karl Patrick Lauk, de l'équipe BWB.

L'Estonien a bouclé la distance en 2h41:46'', devant deux français, respectivement Geoffrey Soupe, de l'équipe Total-Energies (2e) et Clément Alleno, de l'équipe BBH (3e), entrés tous les deux avec le même chrono que le vainqueur. De son côté, l'Algérien Hamza Amari a terminé au pied du podium (4e), également avec un chrono de 2h41:46'', mais c'est au général individuel qu'il a réussi la meilleure affaire, en se hissant à la deuxième place, en 17h18:12'', soit avec 1:31" de retard sur l'actuel leader, le Français Geoffrey Soupe (17h17:43''). De leur côté, les autres algériens engagés dans cette course ont réalisé le même chrono de 2h43:15", à commencer par Mohamed Nadjib Assel, entré en 17e position.

Il était suivi de Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki (41e) et Abderrahmane Mansouri (44e), alors que le vainqueur de la 4e étape, l'expérimenté Azeddine Lagab, s'est contenté de la 46e place, également en 2h43:15". La 7e et dernière étape de cette édition 2023 de la Tropicale Amissa Bongo est prévue dimanche, entre Cap Esterias, Owendo et Libreville. Quinze équipes, de différents pays, participent à cette compétition, prévue sur une distance totale de 933.7 kilomètres.