Les pilotes de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) représentant les participantes arabes et européennes, et les pilotes de la wilaya de Saïda pour les pilotes algériennes, ont remporté la 3ème étape Annaba-Batna sur 274 km de la 2ème édition du rallye international dames autos (Sirènes de la méditerranée).

Au classement individuel et par équipes, les pilotes de la RASD, pour les pays arabes et européens se sont adjugées la première place devant celles de Palestine en seconde position, et les Italiennes, qui terminent au pied du podium.

Pour le classement des équipes algériennes, la première place est revenue à la wilaya de Saïda, suivie par la wilaya de Chlef, Tipasa s'étant classée en troisième position.

La présidente de l’association nationale de promotion du sport féminin Dounia Hédjab a déclaré que le rallye a été baptisé ‘’Sirène de la méditerranée’’, parce que la première édition a coïncidé l’an passé avec l’organisation en Algérie des jeux méditerranéens, et la deuxième édition a été placée sous le slogan ‘’Je visite mon pays sans accidents de la route’’, un message lancé par la femme aux automobilistes pour faire preuve d’attention et de prudence afin de réduire les accidents de la route.

Dounia Hidjeb a souligné que cette édition est ‘’ culturelle, sportive et touristique. C’est une opportunité pour médiatiser le potentiel de l’Algérie et le faire connaitre'', ajoutant que cette édition s'est déroulée dans l’Est du pays avec ses différents paysages, en hiver.

Elle a précisé que l’étape Annaba-Batna s’est déroulée dans de bonnes conditions, les pilotes ont fait preuve de fairplay et l’accueil des autorités locales a été excellent et a été apprécié par les participantes, notamment étrangères, qui ont découvert les plats traditionnels de la région, en particulier la ‘’chekhchoukha’’.

Le cortège du rallye est arrivé vers 14h dans la commune de Djerma, dans la banlieue nord de Batna, et l’accueil a été organisé à l’hippodrome où les troupes folkloriques étaient présentes, les sons de la flute, de la zorna et des percussions étaient ponctuées de salves de baroud.

Une exposition des produits de l’artisanat local a été organisée en l’honneur des participantes au rallye. Les équipages du rallye ont effectué une visite guidée de la ville antique de Timgad, datant de l’époque romaine, de la maison de la culture de Batna, alors que le chanteur chaoui Abdelhamid Belbech a donné un concert en l’honneur des visiteurs.

Le départ de l’étape Batna-Alger est prévu dimanche. Le ''top'' départ du rallye avait été donné jeudi dernier à Alger par le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag à partir du complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Le rallye est organisé par l’association nationale de promotion du sport féminin, en coordination avec les wilayas d’Alger, de Sétif, d'Annaba et de Batna, sous le slogan ‘’Je visite mon pays sans accident de la route’’ sur une distance de 1254 km, avec la participation de 39 wilayas et de pays européens et arabes (Italie, France, Suisse, Belgique, RASD, Tunisie et Palestine.