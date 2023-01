Les oligoéléments ne sont pas synthétisés par le corps : c'est à nous de les apporter à l'organisme avec une alimentation variée et équilibrée. Pour les périodes de fatigue, un apport supplémentaire peut s'avérer nécessaire. Le point avec le Dr Serge Rafal, médecin généraliste et Véronique Le Guen Galante, naturopathe.

VOTRE ORDONNANCE OLIGO ANTI-FATIGUE

Lorsqu'on ne vient pas à bout de sa fatigue, même avec le repos : cuivre-or-argent, 1 prise par jour pendant 1 mois. Ajoutez les autres oligoéléments suivants selon le cas :

• Si la fatigue est ressentie surtout le matin et plutôt améliorée par l'action : 1 dose de manganèse 3 jours par semaine (par exemple lundi, mercredi et vendredi) pendant 2 mois.

• Si la fatigue s'accentue avant les repas et est accompagnée d'une sensation de lassitude générale : 1 prise de manganèse-cobalt, 3 jours par semaine pendant 3 mois.

• Si la fatigue est ressentie surtout le soir, avec le besoin de se coucher tôt : 1 prise de manganèse-cuivre 3 jours par semaine pendant 3 mois.

• Si la fatigue se manifeste par accès, avec une sensation de faim à 11 h et 18 h : 1 prise de zinc-nickel-cobalt, 3 jours par semaine pendant 3 mois.

• Si la fatigue est liée à la ménopause, avec une thyroïde paresseuse : 1 prise d'iode deux fois par semaine pendant 2 mois.

• Si la fatigue due à des insomnies consécutives à un stress avec difficulté d'endormissement chez des personnes hyperactives : 1 prise d'aluminium le soir ou un soir sur deux, associée à du manganèse 2 à 3 fois par semaine, jusqu'à amélioration.

Comment prévenir les récidives ?

• Consommez des céréales et des fruits secs riches en manganèse, et des fruits de mer pour leur apport en cobalt... et saupoudrez 1 à 2 cuillères à café par jour de germe de blé (en flocons ou paillettes) riche en vitamines B et en oligoélements (calcium, magnésium, phosphore, zinc...) sur les salades, yaourts, fromages blancs.

• Pensez à l'Eau de Quinton® ou au plasma marin : 1 ampoule matin et soir pendant 10 jours d'eau marine hypertonique, puis 1 ampoule matin et soir d'eau marine isotonique pendant 1 mois.

LES 4 OLIGOS PHARES DE L'HIVER

Le cuivre : anti-inflammatoire, antioxydant, anti-infectieux. Déjà en 6000 av JC les Chaldéens portaient des bracelets de cuivre pour limiter les risques d'infection.

Le manganèse : antiallergique, antioxydant, il est nécessaire au fonctionnement du cerveau.

Le zinc : antioxydant, il assure l'intégrité des mécanismes de défense de l'organisme.

Le bismuth : son action anti-inflammatoire est complémentaire du cuivre. Il est considéré comme l'oligoélément spécifique des manifestations inflammatoires et infectieuses aiguës et chroniques de la sphère ORL.