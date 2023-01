La sélection algérienne de karaté-do, composée de 10 athlètes, est à pied d'œuvre au Caire pour prendre part au Tournoi international de Premier League, prévu du 27 au 29 janvier dans la capitale égyptienne, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de la discipline (FAK).

"La participation à ce tournoi est une étape importante pour nos karatékas en vue de récolter le maximum de points en prévision des Mondiaux 2023 à Budapest (Hongrie)", a écrit la FAK sur sa page Facebook officielle. "Encore une fois, c'est le Comité olympique et sportif algérien qui s'est engagé à assumer le frais de cette participation, et nous l'en remercions du fond du cœur, car notre fédération souffre toujours d'une crise financière aigue, faisant que sans cette aide du COA, nous n'aurions pas pu participer", ajoute l'instance.

Pour cette compétition, la staff technique national a fait appel à 10 athlètes (5 dames et 5 messieurs), dont les championnes du monde des moins de 21 ans (U21) en octobre 2022, Cylia Ouikane (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg). Dans une déclaration à l'APS avant le départ de la délégation pour le Caire, le président de la FAK, Yacine Gouri, avait indiqué qu'il sera difficile de viser les premières places. "Nos athlètes sont à l'arrêt depuis presque trois mois et comme vous le savez, il est difficile de viser le titre sans préparation adéquate, surtout que la compétition sera de très haut niveau, en présence du Top 32 mondial. Notre objectif se limitera donc à essayer de récolter des points", a-t-il dit.

Liste des athlètes retenus pour le tournoi international de Premier League du Caire :

Dames : Cylia Ouikane (-50 kg), Rayane Sokor (-50 kg), Louiza Abouriche (-55 kg), Djihane Syouda (-55 kg), Karima Mekaoui (-61 kg).

Messieurs : Alla Eddine Salmi (-60 kg), Fouad Benbarra (-67 kg), Oussama Zaid (-75 kg), Oussama Zitouni (-84 kg), Hocine Daikhi (+84 kg).