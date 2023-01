Le judoka algérien Waïl Ezzine (-66 kg) a été battu vendredi par l'Azeri Yashar Najafov au deuxième tour du Grand Prix du Portugal, qui se déroule du 27 au 29 janvier à Almada. Versé dans la Poule "B", Wail Ezzine avait commencé par remporter son premier combat contre le portugais Bruno Bento, mais il n'a pas fait long feu, puisqu'il s'est fait éliminer dès le tour suivant.

L'Algérie est représentée par quatre athlètes dans ce tournoi (deux messieurs et deux dames). Il s'agit de Driss Messaoud chez les moins de 73 kilos (messieurs), ainsi que Belkadi Amina et Sonia Asselah respectivement chez les moins de 63 kilos et les plus de 78 kilos (dames). Driss Messaoud a hérité de la poule "D", où il débutera contre le Français Luca Otmane. En cas de qualification, il sera opposé à l'Espagnol Salvador Cases Roca, qui lui a été exempté du premier tour.

De son côté, Belkadi Amina a été placée dans la Poule "A", où elle a été exemptée du premier tour. Elle débutera donc directement au deuxième, contre l'Ukrainienne Anastasiia Antipina. Idem pour sa compatriote Sonia Asselah, qui a été exemptée du premier tour dans la Poule "B" des plus de 78 kilos. Elle débutera donc directement au deuxième, contre la gagnante du combat entre la Polonaise Kinga Wolszczak et la Kazakh Akerke Ramazanova. La compétition a drainé la participation d'un total de 580 judokas (344 messieurs et 236 dames), représentant 83 pays, issus des cinq continents.

Avec 37 judokas engagés (20 messieurs et 17 dames), le Portugal, pays hôte de la compétition, est le mieux représenté, devant la France et le Kazakhstan, ayant engagé 25 athlètes chacun, au moment où certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Uruguay n'ont engagé qu'un seul athlète chacun.