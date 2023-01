La Journée d'information et de formation sur l'expertise médicale au sein de la sûreté nationale a été organisée, jeudi à Alger dans sa 3ème édition, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en collaboration avec la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), en faveur des médecins chargés de l'expertise médicale dans les rangs de la police.

Animée par des cadres de la CNAS et des cadres spécialisés relevant de la sûreté nationale, en présence de 150 participants dont des médecins et cadres chargés de la gestion de l'expertise médicale, cette journée d'information et de formation vise à améliorer la performance médicale et à d'atteindre un niveau de professionnalisme en faveur des médecins consultants, des contrôleurs de police et des éléments chargés de la gestion des dossiers médicaux et administratifs relevant des services de l'expertise médicale.

La rencontre s'inscrit également dans le cadre des efforts de la DGSN visant à garantir une formation continue aux médecins pour leur permettre d'améliorer leurs performance et de trouver des solutions a ux problèmes entravant l'exercice de leurs missions dans le respect de la profession (police), conformément à la convention conclue en 2015 entre les institutions de la sûreté nationale et la CNAS.

Dans ce cadre, le directeur par intérim de la santé, des activités sociales et des activités sportives à la Sûreté nationale, le Commissaire divisionnaire, Nasreddine Hamadou, a estimé que cette rencontre "est une opportunité pour soutenir la formation destinée aux médecins de la Sûreté nationale afin de tirer profit des expertises et des expériences des cadres de la Caisse, en application des dispositions de la convention signée entre les deux parties pour améliorer la prise en charge sanitaire des personnels de la Sûreté nationale". La rencontre permettra également, selon lui, "de connaitre les nouveautés en matière de traitement et de soins pour assurer la prise en charge sanitaire appropriée à tous les employés du secteur de la sûreté nationale", soulignant l'importance de renforcer le partenariat entre le secteur de la sûreté nationale et la sécurité sociale pour améliorer le niveau de la performance médicale.

De son côté, la directrice du contrôle médicale à la CNAS, Saadia Malek Nassim, a souligné l'importance de "réactiver les activités d'appui à la coopération entre les deux institutio ns à travers la formation continue au profit des médecins", rappelant "le rôle important joué par la Caisse dans le cadre de la convention signée entre les deux parties afin d'actualiser les connaissances dans le domaine de l'expertise médicale".