Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, jeudi à Alger, que l'Etat accordait un intérêt particulier aux nouvelles wilayas, notamment en matière de santé à travers leur dotation en structures offrant des prestations à la hauteur des attentes des citoyens.

"L'Etat accorde un intérêt particulier aux nouvelles wilayas à travers leur dotation en structures de santé offrant des prestations à la hauteur des attentes des citoyens", a précisé M. Saihi lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, consacrée aux questions orales et présidée par le président de l'institution, M. Salah Goudjil.

Répondant à la question d'un sénateur sur les structures de santé dans la wilaya de In Salah, le ministre a fait savoir que le taux de réalisation de l'hôpital des urgences (120 lits) dans la commune de In Salah avait dépassé 75%, imputant le retard accusé dans sa réalisation à plusieurs raisons, dont le changement du terrain d'assiette.

Après avoir rappelé que le projet de réalisation d'un hôpital général de 60 lits dans la commune d'In Ghar, dans la wilaya d'In Salah, était "à l'étude", M. Sa ihi a souligné que des médecins spécialistes renforceront les effectifs dans cette wilaya en mars prochain.

Les wilayas de Naâma et El-Meniaa seront, quant à elles, dotées de structures de santé et de centres de formation, a ajouté le ministre, précisant que l'Institut de formation paramédicale de la wilaya de Naâma, qui accueillera des étudiants en mai prochain, comptait 300 places pédagogiques et 200 lits.