Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Ras El Aioun (Batna), ont saisi près de 73 quintaux de semoule, destinée à la spéculation (290 sacs de 25 kg), a-t-on appris vendredi auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.

selon un communiqué émanant du même corps, l’opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation de produits alimentaires de large consommation , a permis d'arrêter un jeune de 27 ans à bord de son camion.

La perquisition du camion, a permis la découverte de 120 sacs de semoule d'une capacité de 25 kg chacun, avec un total de 30 quintaux, a révélé le même document. L’enquête engagée a montré que le propriétaire de ce camion, ne dispose pas d’une autorisation pour exercer cette activité, a-t-on précisé .

La même source, a indiqué que la poursuite de cette enquête a permis d’identifier et d’arrêter la deuxième personne mise en cause âgée de 34 ans, dans la commune d’Ain Azel, dans la wilaya voisine de Sétif, propriétaire d’un entrepôt totalisant 170 sacs de semoule d'une capacité de 25 kg chacun, soit une quantité de 42, 5 quintaux et cela en application des procédures en vigueur.

La marchandise saisie a été acheminée vers la direction des domaines, dans la commune de Merouana, tandis que les personnes mises en cause ont été présentées devant la justice, a-t-on ajouté.