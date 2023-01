Une famille composée de quatre (4) femmes, dont l’âge varie entre 36 et 70 ans, bloquée par la neige à la zone montagneuse de Sidi Idriss, sur les hauteurs de la commune de Beni H’midene, (wilaya de Constantine) a été sauvée, vendredi, par les services de la protection civile, a-t-on appris auprès de la direction locale de ce secteur.

Alertés par des citoyens et des services de la gendarmerie nationale, les éléments des unités secondaires de la protection civile des communes de Zighoud Youcef et de Hamma Bouziane, sont intervenus afin de sauver cette famille coincée dans une baraque, située dans cette zone rurale complètement isolée, avec les limites de la wilaya de Skikda , a précisé le responsable de la cellule de l’information et de la communication à la direction de wilaya de la protection civile constitué, le commandant Abderahmane Lagraâ.

Les membres de cette famille se sont retrouvés dans une situation très difficile, dont deux (2) femmes âgées de 65 et 70 ans souffrant de troubles psychiatriques, a affirmé M. Lagraâ.

L’ensemble des femm es a été évacué vers la polyclinique de la commune de Beni H’midene pour bénéficier d’une prise en charge médicale nécessaire, en présence des services de la gendarmerie nationale et des autorités locales, après avoir été secouru sur place par le médecin pompier, a indiqué le même officier Des éléments de l’unité secondaire et du poste avancé de la protection civile du chef -lieu de wilaya, ont également pris part à cette intervention qui a mobilisé des moyens humains et matériels importants, a révélé le même responsable.

Il s’agit, a-t-il détaillé, de 13 éléments de la protection civile, tous grades confondus dont un (1) médecin, trois (3) officiers et neuf (9) agents ainsi que des véhicules de liaison et une ambulance.

L’intervention a été très pénible pour les sauveteurs en raison de la nature montagneuse de cette zone reculée et a duré presque une demi-journée.