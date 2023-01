Les membres de la Commission de la Palestine à l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI) ont dénoncé, vendredi à Alger, le massacre de Jénine, proposant de renvoyer les violations sionistes incessantes devant la Cour pénale internationale (CPI).

Dans le cadre des travaux des réunions préparatoires à la 17e session de la Conférence de l’UPCI prévue dimanche et lundi, les membres de la Commission ont réaffirmé la centralité de la cause palestinienne pour la nation musulmane, condamnant le massacre perpétré jeudi à Jénine au nord de la Cisjordanie, ayant fait neuf martyrs et plusieurs blessés palestiniens.

Ils ont également condamné la politique d’occupation de l’entité sioniste et la profanation continue de la mosquée d’Al-Aqsa, en sus des violations des droits du peuple palestinien et le pillage de son patrimoine, appelant à prendre des décisions à cet effet et à mettre en place des mécanismes à même d’assurer une protection internationale au peuple palestinien en vue d’instaurer la paix.

Dans le même contexte, le parlementaire palestinien, Fahmi Al-Zarir a appelé, dans une déclaration à l’APS, les Etats arabo-musulmans à «adopter aujourd’hui, de façon directe, des mécanismes contraignants permettant d’apporter un soutien à la Palestine, peuple et gouvernement, dans leur lutte pour la libération, et ce à travers plusieurs voies».

Entre autres principales voies, il a cité «les aspects juridiques et diplomatiques», pour condamner l’occupation sioniste, étant un régime et une entité de ségrégation raciale par excellence, qui pratique toutes formes de brutalité contre le peuple palestinien. La partie palestinienne compte également sur la présidence de l’Algérie de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI) lors de la prochaine étape pour prendre davantage de décisions exécutives, en soutien au peuple palestinien et à sa direction et en soutien à l’action nationale palestinienne, a ajouté M. Al-Zarir.

Insistant sur la nécessité d’unifier le rang palestinien, les participants ont salué le rôle qu’a joué l’Algérie dans la réorganisation des affaires internes palestiniennes et la concrétisation de la réconciliation, appelant à mettre en œuvre les clauses de «la Déclaration d’Alger» et à réaliser ses objectifs, étant l’unique solution pour faire front à l’entité sioniste.