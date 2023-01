Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présenté jeudi soir ses condoléances à la famille du défunt Abdelkader Othmani, cheikh de la zaouïa Ali Benamor de Tolga (Biskra) décédé mardi à l’âge de 94 ans suite à un malaise et a remis à la famille du défunt la lettre de condoléances du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie s'est déroulée à la mosquée de la zaouïa en présence des membres de la famille du défunt, des cadres du ministère, des autorités locales, de chouyoukh, d'imams et d’étudiants de la zaouïa.

Dans son allocution à l’occasion, M. Belmehdi a indiqué que "la peine nous affecte tous suite à la perte du cheikh Abdelkader Othmani qui fut un pilier pour le pays, un savant humble, un moudjahid, un militant et un exégète du Saint Coran avec des cours étalés sur 23 ans". Le cheikh a su sauvegardé le message de la science et de la religion dans la zaouïa et a contribué à la formation d’oulémas et d’imams, a ajouté le ministre qui a estimé que l’Algérie est attristée p ar le départ de ce savant et se souviendra de ce qu’il a fait pour le pays, affirmant qu’il a laissé des héritiers qui porteront le message et poursuivront son parcours au service de la science et sa mission noble.

Le nouveau cheikh de la zaouïa Saad Othmani, qui a remercié les délégations présentant les condoléances, a assuré que la mission assumée par la zaouïa au service de l’enseignement coranique "sera maintenue comme elle l’a toujours été".

Abdelkader Othmani qui a pris la direction de la zaouïa Ali Benamor en 1966 est décédé à son domicile familial dans la zaouïa et a été inhumé mercredi dans le recueillement en présence d’une foule nombreuse. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a écrit : "L'imam Sidi Abdelkader Othmani, un des vaillants fils de Tolga, terre de savoir et de réforme, a été rappelé auprès de son Créateur après avoir voué sa vie aux sciences et au savoir, et veillé sur l'héritage de son père Cheikh El Hadj qui a préservé avec la ferveur des oulémas, la zaouïa de son grand-père Sidi Ali Ben Omar de Tolga".

"C'est avec une profonde affliction et des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que nous avons appris la disparition de cet érudit soufi Rahmani, et l'un des éminen ts chouyoukh de la zaouïa de Tolga, une destination de tout temps prisée des érudits, des savants, et des disciples qui y viennent s'abreuver aux sources des sciences", a affirmé le Président de la République.