Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a déclaré, vendredi à Bejaia, que son secteur œuvrait à améliorer la communication institutionnelle pour permettre au journaliste de fournir une information exacte au citoyen.

Intervenant sur les ondes de la radio locale "Radio Soummam", M. Bouslimani a souligné la nécessité de fournir une information exacte au citoyen pour faire face aux rumeurs, précisant que cela exige d'améliorer la relation entre le chargé de communication d'une institution et le journaliste.

Le journaliste accompagne le chargé de communication, a-t-il dit, ajoutant que son département s'emploie à sensibiliser les chargés de communication au niveau des wilayas, des ministères et des différentes institutions pour permettre à la presse de recueillir l'information à la source et lui conférer davantage de crédibilité en vue de gagner la confiance du citoyen.

"Le vide est à l'origine de la diffusion et de la propagation de la rumeur et des fausses informations", a-t-il poursuivi, rappelant que durant la crise sanitaire de la Covid-19, le ministère de la santé fo urnissait quotidiennement au citoyen des statistiques exactes concernant les cas d'infection, ce qui a permis de mettre un terme aux fausses statistiques.

Aujourd'hui, l'Algérie fait face à des cyberattaques massives, d'où l'importance de lutter contre les rumeurs et de renforcer la crédibilité de la presse, a-t-il souligné, ajoutant que "la presse doit être en première ligne pour défendre l'Algérie".

La presse doit avoir une action proactive pour faire face aux grands défis et promouvoir l'image de l'Algérie à l'étranger", a-t-il soutenu, soulignant que "la presse algérienne dispose de compétences qu'il faut exploiter d'une meilleure manière" dans ce sens. Dans ce contexte, le ministre a relevé que la presse nationale avait démontré à de nombreuses reprises sa capacité de relever les défis, citant l'excellente qualité de la couverture médiatique des événements majeurs et importants tels que le Sommet arabe que l'Algérie a abrité en 2022, les défilés marquant la célébration du soixantenaire de l'indépendance et le Championnat d'Afrique des Nations pour les locaux (CHAN) qui se déroule actuellement. Concernant les sessions de formation organisées par le ministère de la Communication au profit de la presse nationale et de responsables de la communication dans des institutions, sur la commu nication institutionnelle, M. Bouslimani a annoncé que d'autres sessions sont prévues à Béchar et à Tlemcen après celles de Constantine, Tamanrasset et Béjaïa. Au terme de ces sessions de formation, et après leur "évaluation profonde", un guide sera élaboré dans l'objectif d'améliorer la communication institutionnelle, afin de faciliter l'accès du journaliste à l'information institutionnelle, conclut le ministre.