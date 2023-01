Les services de la Direction régionale des Douanes d’Annaba ont effectuées 286 opérations de saisi des produits divers d’une valeur de près de 97 milliards DA, en 2022, a indiqué jeudi à Souk Ahras, l’inspecteur divisionnaire, Asma Belkiri, sous-directrice de l’informatique à cette direction.

''Les 286 opérations ont été effectuées au niveau de l’Aéroport d’Annaba, des postes frontaliers d’Oum Teboul et Layoun (El Tarf), Hedada et Ouled Moumène (Souk Ahras)'', a précisé M. Belkiri, en marge de la célébration de la Journée mondiale des douanes (26 janvier) à la salle Miloud-Tahri en présence des cadres de ce corps et des autorités locales.

Il a ajouté que 131 des opérations ont porté sur la saisie de drogues et psychotropes, 23 de tabacs et cigarettes, 8 de produits alimentaires, 40 d’animaux vivants, 3 des médicaments et matériel médical, 46 de véhicules et 35 de divers autres produits.