L'Union nationale des ordres des Avocats (UNOA) a décerné vendredi à Alger le Bouclier de l'UNOA au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de distinction s'est déroulée au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, à l'occasion du séminaire international sur "Le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges", organisé par l'UNOA en partenariat avec le ministère de la Justice et en coopération avec l'Union internationale des avocats.

La distinction a été reçue par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, M. Boualem Boualem et le ministre de la Justice Garde des Sceaux, M. Abderrachid Tabi. Cet hommage intervient en reconnaissance de "l'intérêt particulier qu'accorde le Président de la République au secteur de la justice et aux avocats".