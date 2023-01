Travailler de nuit ou en horaires décalés augmenterait le risque d'obésité. Les études se suivent pour rappeler les effets dévastateurs du travail de nuit sur la santé. Il augmenterait les risques de mourir précocement, accélérait le déclin cognitif et perturberait l'ADN.

Cette nouvelle méta-analyse insiste sur le fait que travailler en horaires décalés serait un facteur de risque élevé d'obésité. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue médicale Obesity Reviews.

Les chercheurs ont réalisé une méta-analyse de 28 études pour comprendre les liens entre travail de nuit et risques d'obésité. Les résultats de cette étude de grande ampleur ont montré que le travail de nuit est associé à une augmentation de 23% du risque d'obésité et de surpoids.

Dans le détail,les scientifiques ont aussi observé que les salariés décalés qui travaillent par quarts affichent notamment un risque accru de 35% d'obésité abdominale. Les salariés qui ne voient pas la lumière du jour et qui enchaînent les heures de travail de nuit de manière permanente affichent un risque accru de 29% d'obésité.

Or, plus de 700 millions de personnes dans le monde travaillent la nuit ou en horaires décalés. " Notre étude a révélé qu'une grande partie de l'obésité et de l'embonpoint chez les travailleurs est attribuable à ce type d'emploi", a déclaré le Dr Lap Ah Tse, auteur principal de l'étude. "Or, l'obésité a été clairement associée à plusieurs effets indésirables sur la santé, tels que le cancer du sein, les maladies cardiovasculaires".