Avec ou sans chirurgie, les méthodes d'aide à la perte de poids se diversifient. Pour être efficaces, tous ces traitements de l'obésité doivent être accompagnés d'un vrai changement de mode de vie. Zoom sur les résultats qu'on peut en attendre.

"Il n'y a pas une obésité, mais des obésités, avec de multiples facteurs et donc des prises en charge différentes" , annonce d'emblée la Pr Blandine Gatta-Cherifi, responsable du centre spécialisé de l'obésité au CHU de Bordeaux. Et pas de "traitement miracle" : "quelle que soit l'intervention, la perte de poids ne sera durable que si la personne améliore également son hygiène de vie en mangeant mieux, en apprenant à gérer ses émotions et en ayant davantage d'activité physique", souligne la Dr Vianna Costil, gastro-entérologue spécialisée dans la prise en charge de l'obésité.

LE BY-PASS GASTRIQUE

C'est quoi ? Le chirurgien réduit le volume de l'estomac -on est donc plus vite rassasié -et le raccorde directement au jéjunum (partie centrale de l'intestin grêle), ce qui ralentit en plus l'assimilation des aliments. Il en existe deux types : le by-pass classique en forme de Y et le mini by-pass, technique plus simple et plus rapide, mais "avec des risques importants de dénutrition et de reflux biliaire dans l'estomac", précise la Pr Gatta-Cherifi.

Quels résultats ? La perte d'excès de poids peut atteindre 70 % à un an, et jusqu'à 80 % à cinq ans. Un suivi et une supplémentation en vitamines sont nécessaires à vie.

LA SLEEVE GASTRECTOMIE

C'est quoi ? Une chirurgie irréversible qui consiste à retirer les 2/3 de l'estomac afin de former une sorte de tube et ainsi réduire le volume de l'estomac. La personne est donc plus rapidement rassasiée avec moins d'aliments. Après l'intervention, le patient a deux semaines d'arrêt de travail, un régime avec des aliments dont la texture a été modifiée (moulinée, mixée) pendant 2 à 3 semaines et une supplémentation en vitamines à long terme.

Quels résultats ? Une perte de 60 % de l'excès de poids en un an, puis 70 % à cinq ans, à condition d'avoir adopté une meilleure hygiène de vie. Les principaux effets secondaires sont des reflux gastroœsophagiens (brûlures lors de remontée des sucs gastriques).

LA GASTROPLASTIE

C'est quoi ? La pose d'un anneau gastrique (en silicone) réglable autour de la partie supérieure de l'estomac du patient permet de diviser l'estomac en deux. Au-dessus de l'anneau, une poche de faible contenance reçoit la nourriture une fois mâchée, et en dessous de l'anneau, une poche recueille les aliments passés lentement à travers l'anneau gastrique. Le volume de l'estomac est réduit, le patient est plus vite rassasié avec des quantités moindres de nourriture.

Quels résultats ? Environ 40 % de son excès de poids en un an, puis 50 % à cinq ans. En contrepartie, il faut manger très lentement et les risques de vomissement sont fréquents.

LE BALLON GASTRIQUE

C'est quoi ? Sous anesthésie générale ou locale, en ambulatoire, on met en place un ballon dans l'estomac puis on le gonfle, afin de ralentir la digestion des aliments et entraîner de la satiété. Quels résultats ? Le ballon sera évacué spontanément ou retiré 4 à 12 mois plus tard.

« On peut espérer une perte de poids d'environ 12 kg en six mois, assure la Dr Costil. Mais si le patient n'adopte pas une meilleure hygiène alimentaire et une activité physique régulière à long terme, il reprendra du poids. »

LA SLEEVE GASTROPLASTIE ENDOSCOPIQUE

C'est quoi ? Connue depuis 2012 mais encore confidentielle en France, cette technique consiste à réduire la taille de l'estomac à l'aide de sutures effectuées par les voies naturelles, au cours d'une fibroscopie de l'estomac, sous anesthésie générale. Il faut compter un mois et demi avant de pouvoir reprendre une alimentation normale.

Quels résultats ? On peut espérer perdre 15 kg en 6 mois, mais il faut adopter une meilleure hygiène de vie avant que les sutures ne cèdent et que l'estomac ne se dilate à nouveau, environ 2 ans plus tard.