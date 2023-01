Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé jeudi depuis la commune de Settara (Sud de la wilaya de Jijel) que "l’opération de généralisation du manuel numérique est une réussite".

Dans une déclaration à la presse au lycée 20 août 1955 de cette commune, le ministre a déclaré que "la généralisation du manuel numérique est une réussite notamment après la grande adhésion des parents d’élèves à cette démarche" comme en témoigne, a-t-il ajouté, le fait d’avoir constaté aujourd’hui à l’école Taabouch-Bouzid de Settara l’utilisation de tablettes électroniques et manuels numériques durant le cours. Le ministre a également indiqué que sa visite aux établissements du secteur en zones reculées s’inscrit dans le cadre de son programme de visites aux différentes wilayas pour faire le point sur le terrain des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire (2023-2024) et qui ont démarré aujourd’hui de Jijel. Le but de ces visites, a-t-il ajouté, est d’apporter l’appui nécessaire pour que le plus grand nombre d’établissements soit prêt pour accueillir les élèves à la prochaine année scolaire.

"Ces sorties sont aussi une opportunité pour s’enquérir des conditions de scolarisation dans les écoles primaires en cette conjoncture de froid en termes de restauration, de transport et de chauffage", a ajouté le ministre relevant l’intérêt porté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à mettre en place tout ce qui est nécessaire au sein des établissements pédagogiques.

Après avoir suivi un exposé sur le secteur de l’Education nationale dans la wilaya de Jijel, le ministre a insisté sur l’impératif achèvement de l’opération de paiement des dus des participants à l’opération de vente des manuels scolaires exprimant ses remerciements à tous ceux qui y ont participé. Il a également préconisé de régulariser les arriérés des promotions et autres droits de l’ensemble des personnels du secteur y compris ceux qui viennent d’être intégrés "avant l’avènement du mois de ramadhan". Dans la commune de Settara, le ministre a posé la première pierre d’un groupe scolaire de catégorie A dans la localité de Boucharef et s’est enquis à l’école chahid-Lahmar-Mohamed d’El Kefch des conditions de restauration, de suivi sanitaire et de chauffage et a exhorté sur site les représentants des collectivités locales à installer des tiroirs à l’usage des élèves pour alléger leurs cartables.

Dans la localité d’Asserdoune, commune d’El Milia, le ministre a inspecté les projets d’une école primaire de catégorie C et d’un CEM avant de poser la première pierre d’un nouveau CEM à Boutiasse insistant à l’occasion sur le respect des délais légaux de réalisation. Le ministre poursuivra à Jijel sa visite par l’inspection de plusieurs projets au chef-lieu de wilaya dont celui du lycée de la cité Mezghitane attendu pour la prochaine rentrée et d’une salle de sport au lycée chahid Chouikh-Messaoud.