La Norvège, généralement un important fournisseur d'électricité pour l'Europe, pourra réduire ses exportations en cas de baisse prononcée de ses réservoirs hydroélectriques, a annoncé le gouvernement vendredi.

Tirant la quasi-totalité de son électricité de ses quelque 1.700 installations hydroélectriques, le pays scandinave est très dépendant du niveau de précipitations pour faire tourner son économie, se chauffer et ses transports, étant notamment un champion de la voiture électrique.

Pour se protéger contre les risques de rationnement, le gouvernement a présenté vendredi des mesures qui pourraient passer par une baisse des livraisons d'électricité vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande en cas de baisse critique du niveau des retenues d'eau du pays. "Dans les circonstances les plus extrêmes, on pourra fixer des limites pour les connexions avec l'étranger", c'est-à-dire les câbles qui relient le réseau électrique norvégien à celui des pays européens, a déclaré le ministre du Pétrole et de l'Energie, Terje Aasland, lors d' une conférence de presse.

"Il s'agit d'un outil puissant qui pourra être envisagé quand il y aura un vrai risque de rationnement pour les ménages et/ou les groupes norvégiens", a-t-il expliqué. Si elle n'est pas membre de l'Union européenne, la Norvège y est étroitement associée via son appartenance à l'Espace économique européen (EEE), qui prévoit la libre circulation des services et marchandises, y compris l'électricité, entre Etats membres. Les mesures envisagées sont "conformes aux règles de l'EEE", a assuré M.Aasland. En réponse, l'Autorité de surveillance européenne ESA a fait savoir que "toute mesure qui pourrait conduire à des restrictions sur le marché domestique de l'énergie de l'EEE est inquiétante". "L'ESA évaluera attentivement les mesures envisagées (par Oslo) et initiera un dialogue avec la Norvège à leur sujet", a indiqué son porte-parole, Jarle Hetland à la presse. Le gouvernement norvégien propose aujourd'hui d'inscrire dans la loi la responsabilité des producteurs d'électricité en matière de sécurité d'approvisionnement, de les obliger à développer des stratégies à cette fin, et surtout de donner la possibilité aux autorités de s'immiscer dans la gestion des ressources d'eau en cas de risque de pénurie. En 2021, la Norvège avait exporté un record de 25,8 TWh. Après déduction de ses importations, ses exportations nettes s'étaient élevées à 17,6 TWh, selon l'institut national de statistique SSB.