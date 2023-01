Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé mardi un message écrit à son frère, le président des Emirats arabes unis, pays frère, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, s’inscrivant dans le cadre des relations fraternelles et du contact permanent entre les dirigeants des deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce jour, un message écrit à son frère, le président des Emirats arabes unis, pays frère, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, qui s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles et du contact permanent entre les dirigeants des deux pays, et en consécration de leur volonté commune de promouvoir les relations algéro-émiraties et à poursuivre les efforts pour défendre les causes de la nation arabe", lit-on dans le communiqué.

"Le message a été remis par l'ambassadeur Salah Boucha, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, qui a été reçu ce jour à Abu Dhabi par le président des Emirats arabes unis, pays frère", ajoute la même source.