La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé mardi à «une action urgente» pour améliorer la sécurité alimentaire à long terme en Afrique et dans le monde, tout en adaptant les pratiques et technologies agricoles au changement climatique.

Yellen a pris la parole après avoir entendu des agriculteurs dont le travail était soutenu par un projet financé par les Etats-Unis, dans un village rural zambien.

S’inscrivant dans le cadre plus large du Fonds vert pour le climat, le projet aide les petits agriculteurs de 155 villages de Zambie à produire plus de nourriture et à gérer les impacts du changement climatique.

«Ce projet montre comment nos pays peuvent s’associer pour résoudre deux des problèmes les plus critiques auxquels la Zambie et le monde sont confrontés : la sécurité alimentaire et l’adaptation au climat», a déclaré Yellen, premier responsable américain de niveau ministériel à se rendre en Zambie depuis une décennie.

«Washington continuera à soutenir les efforts à court terme pour accroître l’accès à la nourriture, après avoir engagé 2 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Afrique l’année dernière», a déclaré Janet Yellen, mais l’objectif à long terme est de rendre le besoin d’aide humanitaire «exceptionnel et rare».

Il est essentiel, a-t-elle dit, de «faire avancer un avenir où l’Afrique participera plus pleinement aux marchés mondiaux des aliments et des engrais et aux chaînes d’approvisionnement».