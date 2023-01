Les éléments de la brigade de lutte contre les drogues au service de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mila ont saisi 3.015 comprimés psychotropes, une quantité de poudre noire (baroud) et matériel de fabrication de munitions de fusils et arrêté cinq (5) suspects à Oued El Athmania, a-t-on appris mardi auprès de cette sûreté.

Exploitant des informations relatives aux activités d’un dealer repris de justice écoulant des psychotropes dans la commune d’Oued El Athmania, les éléments de la brigade en coordination avec le parquet compétent sont parvenus à interpeler le suspect en flagrant délit de possession d’un sac en plastique contenant 1.200 comprimés psychotropes en compagnie de deux (2) autres complices dans un des quartiers de cette commune, a ajouté la même source.

L’enquête avec les mis en cause a conduit à l’indentification de deux (2) autres acolytes également arrêtés, selon la même source qui a précisé que la perquisition des maisons des suspects a permis la découverte de 1.815 autres comprimés psychotropes, des armes blanches prohibées, une quantité de poudre noire (baroud) et du ma tériel utilisé pour la fabrication de munitions de fusils en plus d’un montant de 46.150 DA issus de ce trafic.

Les services de la sûreté de wilaya ont précisé qu’après le parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été différé devant le parquet compétent à Chelghoum Laïd.