Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité au service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Khenchela ont arrêté cinq (5) personnes impliquées dans des affaires d'escroquerie via le réseau internet, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

Selon la même source, l’affaire a débuté avec l’instruction donnée à la brigade par le procureur de la République près le tribunal de Khenchela d’ouvrir des enquêtes sur les plaintes présentées par trois victimes d’escroquerie via internet. Les victimes ont transféré des montants estimés à 200.000 DA pour l'achat des téléphones portables et appareils électroménagers auprès de personnes qui communiquaient avec eux par le biais de comptes électroniques avec des pseudonymes fermés dès la perception de leur argent .

L’enquête ouverte par cette brigade a conduit à l’identification des personnes suspectées qui ont été convoquées, a ajouté la même source qui a précisé qu’il s’agit de deux jeunes originaires d’une wilaya du Sud qui font l’objet d’une enquête dans une affaire similaire, d’une femme trentenaire originaire d’une wilay a de l'Est du pays ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que deux autres jeunes trentenaires de la wilaya Khenchela, a-t-on indiqué. Au terme des procédures d’enquête, un dossier pénal a été constitué à l’encontre des mis en cause pour escroquerie via le réseau internet et transféré devant le parquet territorialement compétent.