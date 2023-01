Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, s'est rendu mardi

au domicile du moudjahid El-Hadi Radjeb Boulifa (membre de la troupe artistique

du FLN) à Alger pour s'enquérir de son état de santé.

"Le moudjahid Boulifa, qui rejoignit la Base de l'Est de l'Armée de libération nationale (ALN) à l'âge de 14 ans, a beaucoup apporté à la Révolution de libération", a précisé le ministre, soulignant que le nom de ce vaillant moudjahid "reste lié à la troupe artistique du FLN, fondée en 1958 pour l'internationalisation de la cause algérienne et la collecte de dons".

Cette visite "entre dans le cadre des missions du ministère en matière de protection sociale des moudjahidine, des moudjahidate et des veuves de chouhada", a indiqué M. Rebiga, donnant des instructions pour le "transfert immédiat" du moudjahid à l'Hôpital militaire Mohamed-Seghir-Nekkache pour des soins et "la prise en charge des préoccupations de sa famille".

A cette occasion, le ministre a affirmé que l'Etat "veille à assurer la prise en charge des moudjahidine et à faire connaître aux générations montantes leurs sacrifices pour l'Algérie".