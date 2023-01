Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu lundi à Alger le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Smail Chikhoun, avec lequel il a abordé les investissements dans le domaine de la Recherche et Développement et la production de médicaments innovants, a indiqué un communiqué du ministère.

S’inscrivant dans le cadre du "renforcement du partenariat algéro-américain", les entretiens entre les deux parties leur ont permis "de passer en revue l’état de la coopération ainsi que les perspectives de son renforcement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique", est-il précisé par le ministère.

A cet effet, les deux parties ont convenu "de soutenir et d’encourager les investissements notamment dans le domaine Recherche et Développement et la production de médicaments innovants en collaboration avec les firmes américaines en vue de développer un partenariat algéro-américain gagnant-gagnant", conclut le communiqué.