L'Association El Amel-CPMC, a annoncé mardi dans un communiqué, que la 6ème édition du Salon d'information sur le cancer (SICAN) aura lieu du 2 au et 4 février prochain au Palais des expositions (SAFEX) à Alger, à l'occasion de la Journée mondiale du cancer.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Santé, le Salon réunira en un seul endroit tous les intervenants dans la lutte contre le cancer, de la prévention jusqu'au traitement, précise la même source, relevant que ce rendez-vous constitue une "opportunité importante" afin d'informer les citoyens d'où le choix du slogan "Sur le cancer, soyons tous informés".

Le Salon réunira des "professionnels dévoués, prêts à informer et orienter les patients et leurs familles, notamment les parents des enfants atteints de cancer", ajoute le communiqué, précisant que tout un pavillon leur sera réservé.

Il est également prévu, lors de cet événement, l'organisation d'une vingtaine de conférences-débat, animées par des professionnels et des médecins spécialistes en vue d'informer et de sensibiliser le grand public sur une alimentation saine, la pratique du sport, la lutte anti-tabac et la prise en charge psychologique des malades.

Des conférences scientifiques, destinées aux spécialistes, seront également organisées sur les différents types de cancers (cancers du sang, du sein, de la prostate du poumon, la thyroïde et le pancréas), en plus des nouveautés dans le domaine scientifique et médicale qui seront abordées, ajoute le communiqué.