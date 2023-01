Un journaliste belge a consacré une chronique radiophonique sur l'Algérie, à l'issue de son voyage qui l'a mené dans plusieurs régions du pays où le tourisme est "assez discret mais dans lequel les amoureux de voyages vont effectuer un voyage d'autant plus authentique".

François Mazure, producteur et présentateur de l'émission d'évasion et de découverte "Un monde à part", a consacré une chronique radiophonique, intitulée "Inspiration : l'Algérie comme destination touristique", à son témoignage sur son séjour du 8 au 11 décembre dernier, en marge du festival international du tourisme saharien.

Dans cette chronique, diffusée le 23 décembre sur la radio première de la RTBF, M. Mazure a témoigné que son séjour en Algérie lui a permis de découvrir "un pays continent, le plus grand du continent africain, une variété de décors, de cultures, de populations, une histoire réellement exceptionnelle". Un pays, a-t-il dit, où "le tourisme est assez discret, mais dans lequel les amoureux de voyages vont effectuer un voyage d'autant plus authentique". "Je me suis rendu à Alger, à Ghardaïa, pu is à Timimoune, en plein cœur du désert , une autre oasis qui se trouve là-bas. J'ai passé une petite semaine, mai j'en ai pris vraiment plein les yeux", a-t-il raconté, relevant que son voyage en Algérie était "un mystère".

L'hôte de l'Algérie s'est dit également marqué par l'hospitalité des Algériens qui, selon lui, considèrent le touriste "comme un visiteur qui peut circuler d'une manière tout à fait naturelle". Evoquant son entretien avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le journaliste Belge a salué "la réelle volonté de développer un tourisme authentique pour les touristes qui aiment le voyage au regard d'une volonté politique de conserver l'histoire et les sites, dont beaucoup sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco".

Qualifiant d'expérience hors du commun, son voyage dans le pays, le journaliste a appelé ses compatriotes à aller découvrir l'Algérie et vivre cette expérience.

A rappeler que François Mazure envisage d'entamer la diffusion, à partir de février prochain, des photos prises durant son séjour à Ghardaïa, Timimoune et Alger, notamment sur les réseaux sociaux de la RTBF et de son émission "Un monde à part".

Il a également fait part de son souhait d'effectuer une autre visite en Algérie pour réaliser un documentaire dans un lieu et avec une population locale qui se caractériserait par un mode de vie et un habitat propre à sa communauté.