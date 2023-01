Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances suite au décès en martyrs, lundi, des membres de l’équipage d’un hélicoptère militaire dans un crash à El Attaf dans la wilaya de Ain Defla.

«Suite au crash d’un hélicoptère militaire effectuant une mission d’entrainement programmée dans la région d’El Attaf dans la wilaya de Ain Defla, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances aux familles des martyrs, le colonel Menari Mourad, le commandant Dahmani Moussa Mohamed et le sergent contractuel Cheboue Oussama», lit-on dans le message de condoléances.

Le Président Tebboune a également présenté ses condoléances à «tous les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) suite à ce tragique accident. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Le Général d’Armée Chanegriha présente ses condoléances aux familles des Chouhada

Le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a présenté, lundi, ses condoléances aux familles des trois chouhada du crash d’un hélicoptère survenu aux environs de la localité d’El Attaf dans la wilaya de Aïn Defla, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Lors d’une mission de vol d’entrainement planifié, un hélicoptère de type MI-171 s’est écrasé dans l’après-midi d’aujourd’hui, lundi 23 janvier 2023, aux environs de la localité d’El Attaf dans la wilaya de Aïn Defla en 1ère Région Militaire, causant le décès du Colonel Mourad Menari, du Commandant Moussa Mohamed Dahmani et du Sergent Oussama Cheboua», précise le communiqué.

«En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, présente en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des Chouhada, priant Allah Le Tout Puissant de leur prêter force et cour age et d’accorder aux Chouhada Sa Grande Miséricorde».

Monsieur le Général d’Armée, a également «ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident», ajoute la même source.