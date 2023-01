Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) a remporté au sprint lundi la deuxième étape du tour cycliste de San Juan, dans l'ouest de l'Argentine, toujours dominé par l'Irlandais Sam Bennett au classement général.

Au bout d'une interminable ligne droite, le sprinteur de l'équipe belge s'est imposé devant le Colombien Fernando Gaviria et l'Espagnol Jon Aberasturi, coupant la ligne en 4 heures 22 minutes et 21 secondes après 201,1 km de course disputés par une température flirtant avec les 40 C entre Valle Fértil et San José de Jachal.

Jakobsen, qui s'était raté la veille dans l'emballage final, signe à 26 ans la 39e victoire de sa carrière.

"Je viens des Pays-Bas, où il doit neiger en ce moment, donc je ne suis pas très bon dans la chaleur, mais je peux la tolérer et la gérer", a-t-il commenté après la course.

"Je pense que nous avons bu environ un litre et demi d'eau par heure." L'Irlandais Sam Bennett, qui avait réglé au sprint la première étape, conserve la première place au classement général. Jackobsen est classé dans le même temps.

La troisième étape, mardi, propose au pel oton une boucle de 170,9 km avec départ et arrivée sur le circuit automobile de San Juan Villicum.

Le tour de San Juan s'achève dimanche. Le tour cycliste de San Juan est la course de rentrée du prodige belge Remco Evenepoel. Le champion du monde en titre en est le dernier vainqueur, en 2020. Les deux éditions suivantes ont été annulées à cause du Covid.