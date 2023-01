Un programme de renforcement du réseau électrique pour l'année 2023 et d'amélioration de la qualité de service sera réalisé dans la wilaya de Ghardaïa, a rapporté mardi la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

Un investissement de 602 millions de dinars a été dégagé par la Sonelgaz pour réaliser ce programme, imposé par la demande croissante en électricité aussi bien de la population que des secteurs d'activité économique, notamment l'agriculture, particulièrement en période estivale où la hausse est estimée annuellement à 10%, a indiqué à l'APS le chargé de la communication de la direction locale de distribution, Yahia Abbas.

Quelques 114,5 Km linéaires de lignes électriques (73,5 Km de moyenne tension et 41 km de basse tension) seront réalisés pour renforcer le réseau électrique existant et sécuriser l'alimentation en énergie électrique de l'ensemble des localités, ainsi que l'amélioration des prestations de service au niveau de la wilaya, a expliqué M. Abbas.

Six (06) postes transformateurs électriques sont prévus pour l'année en cours afin de ren forcer les capacités d'approvisionnement en énergie électrique en période estivale marquée par une hausse de température, a-t-il souligné, ajoutant que de nouvelles lignes électriques du réseau de basse tensions sont également prévues pour renforcer et sécuriser le réseau existant dans les localités agricoles (Daya Ben Dahoua, Zelfana, Seb Seb et Mansourah).

Les localités agricoles précitées ont connu ces dernières années un accroissement du tissu urbain, un développement de l'agriculture et une extension des périmètres agricoles, a-t-il fait savoir.

Une enveloppe financière de 762 millions de DA a été consacrée l'année précédente (2022) par la Sonelgaz pour répondre à l'accroissement de la demande notamment en période estivale marquée par des températures caniculaires, en plus de conforter l'alimentation et d'améliorer la qualité de distribution de l'électricité, a souligné M.Abbas.

La wilaya de Ghardaia totalise 131.892 abonnés au réseau électrique et plus de 81.

600 abonnés au réseau du gaz naturel, soit un taux d'électrification de 99,18% et 76,66% taux de raccordement au gaz naturel, selon les statistiques fournies par le chargé de la communication locale de Sonelgaz.

Elle dispose également de 5.287 Km linéaires de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 2.887 postes de transf ormateurs et plus de 1.529 Km linéaires de réseau de gaz naturel, ainsi que 16 distributeurs publics et une station GPL à Guerrara, a-t-on ajouté de même source.