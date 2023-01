Il existe plusieurs techniques pour faire disparaître varices et varicosités : le laser, la sclérose, le stripping, la phlébectomie… Tout ce qu'il faut savoir sur ces différentes méthodes.

Sclérose et laser

La sclérose est surtout indiquée pour traiter les varicosités, ces petits filets bleus qui peuvent apparaître sur nos jambes. Elle consiste à ponctionner une veine dilatée pour y injecter un produit, qui se présente sous forme de liquide ou de mousse. Irritée, la paroi se rétracte et la veine s'efface. Ce geste, juste un peu désagréable, ne nécessite pas d'anesthésie. Plusieurs veines peuvent être traitées le même jour mais plusieurs séances sont généralement nécessaires.

Vous pouvez reprendre votre travail normalement après l'intervention. Evitez seulement de prendre l'avion les jours qui suivent. Sachez que cette méthode peut aussi être utilisée pour traiter certaines varices - donc des dilations veineuses profondes - invisibles à l'œil nu, mais repérées par l'écho-doppler.

Le laser endoveineux est l'une des méthodes non chirurgicales les plus prometteuses. Il s'agit de traiter les veines malades sans les retirer. Le médecin glisse à l'intérieur une fibre optique qui délivre un rayon laser. La veine variqueuse se rétracte et, peu à peu, les petites varices situées en amont disparaissent aussi. Cette technique est indiquée si vous souffrez de varices sur la veine principale de la jambe – appelée veine saphène.

Elle est également utilisée pour faire disparaître les varicosités. L'intervention qui se déroule sous anesthésie locale dure environ une heure. Le patient peut rentrer chez lui dans la journée. Contrairement à la sclérose, le laser n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Comptez entre 500 et 1000€.

La chirurgie

Elle est généralement réservée aux personnes qui ont des varices nombreuses, gênantes et de diamètre important. Une opération peut être décidée pour soulager vos jambes douloureuses et pour des raisons esthétiques. Vous éviterez aussi les complications : dermite, phlébite, ulcère variqueux... C'est l'angiologue, le spécialiste des artères et des veines, qui saura vous dire si la chirurgie est conseillée dans votre cas ou si vous devez plutôt être orientée vers la sclérothérapie, le laser, etc. Si une opération est décidée (elle est remboursée par la Sécurité sociale), il vous adressera à un chirurgien vasculaire. Celui-ci vous proposera telle ou telle méthode en fonction de la taille de vos varices, de leur localisation et… de ses habitudes. Une hospitalisation de 48 heures est parfois nécessaire mais, le plus souvent, ces opérations sont effectuées en ambulatoire. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi le soir.

- Le stripping est la plus classique. L'intervention consiste à retirer la veine variqueuse. Il est possible de marcher le jour-même mais à condition de ne pas forcer. Pour celles et ceux qui présentent des varices sur la veine principale de la jambe, la veine saphène.

- La phlébectomie : elle consiste à enlever la veine malade petit bout par petit bout.

- La cure Chiva (Cure conservatrice et hémodynamique de l'insuffisance veineuse en ambulatoire) : elle consiste à corriger le reflux sanguin du réseau profond vers la superficie par des sections-ligatures des veines perforantes en étant guidé par le doppler.

Toutes ces interventions ne vous dispensent pas, une fois rentrée à la maison, de prendre soin de vos jambes : marchez, portez des vêtements qui ne serrent pas trop, enfilez des bas de contention si nécessaire… Vous pourrez peut-être ainsi prévenir ou au moins retarder l'apparition d'autres varices.

