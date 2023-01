Une étude de l'Université de Stanford au Royaume-Uni suggère une association entre la taille et le développement des varices sur les jambes.

Plus on est grand, plus on est exposé aux varices? Des chercheurs britanniques de l'université de Stanford affirment que la grande taille représente un facteur de risque de développement des varices.

"Nous avons non seulement trouvé une association entre la taille et les varices, mais les études génétiques que nous avons menées [montrent] un lien de causalité", observe sur CNN le Dr Nicholas Leeper, professeur agrégé de chirurgie et de médecine cardiovasculaire, qui a dirigé l'étude parue dans la revue Circulation. "Cela suggère que les gènes et les voies qui conduisent la taille humaine sont également susceptibles de causer des varices." En se basant sur les données génétiques de 502 619 personnes âgées de 40 à 69 ans dont 9 577 avaient une maladie veineuse, les chercheurs ont identifié 30 régions génétiques associées aux varices. Ils ont ensuite examiné les facteurs de risque en utilisant un modèle d'intelligence artificielle.

Les facteurs de risque déjà établis ont été mis en évidence tels que l'âge, l'hérédité, le surpoids, la grossesse, tabagisme, l'hormonothérapie, les antécédents de thrombose veineuse profonde ou encore la chirurgie des jambes.

UN LIEN ENTRE TAILLE ET VARICES ENCORE INEXPLIQUÉ

Plus étonnant, les chercheurs ont observé une corrélation inattendue entre la taille et l'apparition de varices : les personnes de grande taille étaient plus à risque de varices. Leur constat a été confirmé au moyen d'une technique statistique appelée randomisation mendélienne. "Une poignée d'études menées il y a 20 ou 30 ans avait laissé entrevoir un lien", a expliqué le Dr Leeper cité par CNN. "Nous ne comprenons pas [cette relation]. Peut-être que des personnes plus grandes sont touchées par la gravité ou qu'il pourrait y avoir quelque chose dans la paroi des vaisseaux sanguins".

Les varices correspondent à une dilatation anormale et permanente d'une veine. Cette déformation anormale et tortueuse se manifeste sur les membres inférieurs. Les varices sont souvent le symptôme d'une insuffisance veineuse chronique, rappelle le site ameli.fr . Les varices sont généralement bénignes. Dans certains cas elles peuvent entraîner des problèmes de santé plus graves, comme des plaies, des ulcères et des caillots sanguins, la complication la plus grave étant la thrombose veineuse profonde(TVP), la formation d'un caillot sanguin dans une ou plusieurs des veines profondes.

En France 20 à 35% de la population générale est touchée par des varices, selon la société française de phlébologie.