Plus de douze millions de personnes souffrent des varices. Stripping, phlébectomie ou laser, il y a toujours une technique pour les traiter.

La plus classique, le stripping

Près de deux cent mille strippings sont réalisés chaque année. Cette intervention chirurgicale, qui consiste à retirer la principale veine de la jambe (saphène), s'est améliorée: temps d'hospitalisation réduit (quarante-huit heures le plus souvent), possibilité d'anesthésie locale, loco-régionale ou péridurale, cicatrices plus discrètes grâce au marquage pré-opératoire de la jambe qui guide le geste de l'opérateur. Cette intervention est effectuée par un chirurgien vasculaire.

Deux incisions sont pratiquées, une en haut dans l'aine, et une en bas à la cheville, pour ligaturer la veine aux deux extrémités. Par celle du bas est ensuite monté un tuteur qui, en redescendant, l'emmène avec lui. Les fils sont retirés au huitième jour, trois à quatre semaines d'arrêt de travail sont à prévoir, et l'exposition de la jambe au soleil est interdite pendant six semaines.

Pour les petites varices, le système "closure"

Cette technique récente permet de supprimer la varice sans la retirer. Sous contrôle échographique, un tube est glissé dans la veine malade par une fine incision. Puis, l'opérateur déploie les électrodes et " chauffe " la paroi veineuse sur toute la zone à traiter : la veine se rétracte avant de se boucher complètement. Une anesthésie locale est nécessaire car le courant de haute fréquence utilisé porte la température à l'intérieur de la veine à 85 °C.

Une matinée suffit, et la plupart des patients reprennent leur travail quarante-huit heures plus tard, à condition de ne pas rester debout de façon prolongée.

La plus légère, la phlébectomie

Cette méthode est surtout indiquée pour traiter les veines variqueuses superficiel-les et modérées. Par plusieurs micro-incisions, pratiquées le long de la veine malade, le praticien passe un crochet et l'extirpe segment par segment. Ce geste ne donne pas de bons résultats esthétiques chez les personnes fortes. Il vaut mieux l'éviter aussi si la peau ne cicatrise pas bien. Seule une anesthésie locale est nécessaire.

La phlébectomie, réalisée fréquemment, peut venir compléter un autre traitement de la maladie variqueuse. Elle peut être effectuée soit par l'angiologue, soit par le chirurgien vasculaire.

La plus prometteuse, le laser endoveineux

Il s'agit de scléroser les veines malades en glissant à l'intérieur une fibre optique qui délivre un rayon laser d'une longueur d'onde précise. Celle-ci est calculée pour être absorbée par l'hémoglobine du sang et la paroi veineuse, ce qui évite les risques de brûlure autour.

Sous l'effet de la chaleur, la veine se rétracte. Dans les jours suivants, les varices situées en amont disparaissent elles aussi. La veine traitée est un peu enflammée, dure, et une pigmentation réversible peut également apparaître sur les veines superficielles.

Avantages: pas ou peu de cicatrices, peu de fourmillement et un risque de récidive diminué car le geste entraîne peu d'inflammation. Une anesthésie locale, loco-régionale ou péridurale est nécessaire (ça chauffe !). Une surveillance de vingt-quatre heures à l'hôpital est conseillée. Non traumatisant, le laser devient une réelle alternative à la chirurgie (stripping) car même les grosses varices peu-vent être traitées.