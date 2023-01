Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a effectué, dimanche, une visite de travail en Libye où il a eu des entretiens bilatéraux avec les hautes autorités libyennes et pris part à la réunion périodique de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères tenue à Tripoli, a indiqué un communiqué du ministère.

A l'entame de sa visite qui intervient à l'invitation de son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush, M. Lamamra a été reçu par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi à qui il a transmis les salutations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a réitéré "son engagement, en sa qualité de président en exercice du Sommet arabe, à œuvrer au renforcement de la solidarité avec la Libye, pays frère, et à contribuer aux efforts visant à permettre aux parties libyennes de parvenir à une solution pacifique à même de mettre fin à la crise actuelle et garantir le rétablissement de la place de ce pays frère et voisin aux plans régional et international", selon la même source. M. Lamamra s'est entretenu également avec son homologue libyenne, Naj la Al-Mangoush, avec laquelle il a évoqué les relations fraternelles algéro-libyennes et les perspectives de leur renforcement, outre les questions d'intérêt commun au plan continental.

La participation de M. Lamamra à la réunion de concertation des ministres arabes des AE a permis de débattre de la mise en œuvre des décisions du Sommet arabe, tenu en novembre dernier à Alger, et des derniers développements sur la scène arabe.

"Lors de cette réunion qui a vu la participation de représentants de l'ONU et de l'UA, l'accent a été mis sur l'évolution du processus politique en Libye et les voies et moyens susceptibles d'unifier les efforts onusiens et africains en coopération avec les pays voisins afin de parvenir à un consensus permettant aux parties libyennes de réaliser une réconciliation nationale inclusive et d'organiser des élections démocratiques qui mettent fin à la crise de manière définitive", a précisé le communiqué.

La réunion a porté, également, sur la consolidation de l'action arabe commune et l'actualisation de ses mécanismes, conformément aux recommandations constructives adoptées lors du Sommet arabe d'Alger à l'initiative du Président Tebboune. En marge des travaux de la réunion consultative, M. Lamamra s'est entretenu avec son homologue tunisien, Othman Jerandi, le ministre d'Etat qatari aux Affaires étrangères, Soltan bin Saad Al-Muraikhi, ainsi que l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily.

Tenue sous la présidence de la Cheffe de la diplomatie libyenne, Najla Al Mangouch, cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre des usages de la Ligue arabe, permettant à l'Etat qui assure la présidence tournante du Conseil ministériel d'abriter et d'organiser des réunions consultatives des ministres des Affaires étrangères des pays membres, en vue de consolider la coordination autour des questions inscrites à l'ordre du jour de l'action arabe commune.