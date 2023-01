Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche un message de félicitations à M. Brahim Ghali, suite à sa reconduction dans ses fonctions de Secrétaire général du Front Polisario et de président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

"Monsieur le Président et cher frère, suite à votre reconduction dans vos fonctions de Secrétaire général du Front populaire de libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro et de président de la République arabe sahraouie démocratique, je vous présente mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos nobles missions au service de la juste cause sahraouie et de son peuple vaillant", a écrit le Président Tebboune dans son message.

"A cette occasion, je tiens également à vous féliciter pour le succès du 16e congrès du Front Polisario et à saluer la résistance du peuple sahraoui frère, qui s'est exprimé en réaffirmant, une nouvelle fois, son attachement à son droit légitime inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine", a ajouté le président de la République.

"Tout en vous réaffirmant la position constante de l'Algérie et son soutien de principe à la juste cause sahraouie, veuillez agréer, Monsieur le Président et cher frère, l'expression de ma haute considération et de mon amitié", a conclu le Président Tebboune.