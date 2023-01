Un colloque international sur le thème "L’histoire du mouvement médical en Afrique du nord: pensée d’élite, pratiques et institutions" est prévu mardi et mercredi à Oran, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Le colloque verra la participation de professeurs et chercheurs d'Algérie, du Sultanat d'Oman, de Mauritanie, de Tunisie, d'Egypte, de Libye de France et de Grande Bretagne, a indiqué Mohamed Bendjebbour, directeur du Laboratoire de recherche historique, sources et traductions de la faculté des Sciences humaines et des Sciences islamiques de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella. Les participants à la rencontre auront à examiner différents aspects inhérents aux développements les plus importants de la médecine en Afrique du nord, ses personnalités les plus célèbres et aux réalisations les plus importantes dans ce domaine à travers les âges.

Le colloque vise à faire connaître les médecins et les pharmaciens les plus distingués en Afrique du nord, ainsi que les personnalités les plus connues. La rencontre devra également mettre en relief les établissements, les installations, les d épartements universitaires et les centres de recherche les plus importants pour lesquels la région est célèbre, en plus de faire connaître les points d'influence entre la région d’Afrique du nord et les autres régions dans le domaine de la médecine et de connaître l'étendue de la contribution des médecins dans les enjeux nationaux déterminants pour l'accompagnement en Afrique du Nord.