La Direction de distribution de Dar El Beida relevant de Sonelgaz-distribution a rappelé, dimanche dans un communiqué, une série de mesures préventives pour protéger les citoyens contre les risques d'une mauvaise utilisation des appareils de combustion fonctionnant au gaz.

La Direction de distribution de Dar El Beida poursuit sa campagne de sensibilisation aux risques d'une mauvaise utilisation des appareils de combustion fonctionnant au gaz, dont les émanations de CO, parallèlement à la vague de froid que connaît le pays, notamment les régions du Centre.

La Direction a, en outre, rappelé dans son communiqué, les différentes causes à l'origine de ces émanations, notamment une installation vétuste, un appareil défectueux ou une mauvaise évacuation du conduit de fumée, mettant en garde contre "les graves conséquences" de ces risques. Pour éviter ces risques, la Direction a fourni un ensemble de mesures préventives, à l'effet de protéger le citoyen contre l'intoxication au CO, à savoir, aérer régulièrement le logement notamment en saison hiverna le à raison d'au moins 10 minutes par jour, s'assurer de l'entrée de l'air par les bouches d'aération à l'intérieur du logement, surveiller la couleur de la flamme du chauffage qui doit être bleue et procéder au ramonage des cheminées deux fois par an.

La Direction a également appelé à vérifier et à entretenir les appareils de chauffage et les chauffe-eaux tous les ans et à fermer l'arrivée de gaz après chaque utilisation.

Dans son communiqué, la Direction a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence, tout en mettant à leur disposition le numéro 3303, en cas d'une forte odeur ou d'une fuite de gaz.