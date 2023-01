La 5e session du comité ad hoc intergouvernemental de l’ONU sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles, se tiendra le mois d'avril prochain, dans la capitale autrichienne Vienne.

Cette session, prévue du 11 au 21 avril, portera sur les chapitres restants de la Convention internationale générale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles en cours d'élaboration, à savoir : la coopération internationale, l'assistance technique, les mesures préventives, le mécanisme de mise en œuvre, les dispositions finales ainsi que le préambule.

Le comité ad hoc intergouvernemental des Nations unies chargé d'élaborer ladite convention, présidé par l'ambassadrice d'Algérie à Vienne, avait tenu la 4e session de négociations depuis le 9 janvier au siège des Nations unies dans la capitale autrichienne.

Cette session, qui a pris fin vendredi dernier après deux semaines de travaux, a été marquée par des di scussions sur les trois premiers chapitres de la convention portant sur les dispositions générales, l'incrimination et les mesures procédurales. Les délibérations constructives entre les Etats membres et les Etats observateurs des Nations unies et les autres parties prenantes augurent de la poursuite positive de ce processus de négociation.