Algérie Télécom annonce dans un communiqué le lancement, dés ce dimanche, d'une nouvelle application mobile "My Idoom", gratuitement accessible à nombre de ses services.

Cette nouvelle application en ligne est proposée à l’ensemble des clients d’Algérie Télécom via "Google Play", "App Store" et "Huawei AppGallery", et leur offre la possibilité d’accéder, désormais, à plusieurs services en ligne, tels que l’espace client et le paiement électronique, en plus d’avoir le moyen de localiser l’ensemble des agences commerciales d’Algérie Télécom, précise cette dernière.

L'entreprise fait également savoir que plusieurs services additionnels sont disponibles sur la nouvelle application.

A savoir le rechargement de secours "Idoomly", la visite de l’agence virtuelle d’Algérie Télécom, l’augmentation du débit Internet, la consultation et suivi des consommations téléphoniques, la consultation des factures impayées et enfin, les consultations de l’historique de paiement (rechargements internet et paiements par carte CIB et "Dahabia").

Tout en notant que le lancement de cette nouveauté s'inscrit dans le cadre de "sa stratégie de développement et de digitalisation", Algérie Télécom souligne que "My Idoom" a pour but de "faciliter l’accès en ligne à ses services afin de répondre de manière efficace et efficiente aux besoins des citoyens".