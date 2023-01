Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran (TRO) réserve un accueil particulier aux sportifs et délégations participant au Championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN 2022) avec un programme de visites guidées et des places réservées pour chaque spectacle, a-t-on appris jeudi du directeur de cet établissement culturel Mourad Senouci.

Ainsi, le TRO ouvre ses portes durant le déroulement de cette septième édition du CHAN des footballeurs locaux qui se poursuit jusqu’au 4 février prochain, pour organiser des visites guidées aux sportifs et aux délégations africaines, a précisé le même responsable.

"Les visiteurs peuvent déjà découvrir ce théâtre, édifié en 1907 et classé depuis 2021 patrimoine national", a indiqué M. Senouci, ajoutant que les visites guidées proposent de découvrir la scène, les loges, la bibliothèque publique, les espaces dédiées aux rencontres littéraires et autres structures du théâtre". "Un guide accompagne les visiteurs pour présenter le théâtre, son histoire et répondre à leurs questions", a expliqué son responsable. La Direction du TRO réserve une quarantaine de places pour les sportifs et les dé légations du CHAN. "Ces places sont réservées sur tout le programme du théâtre, même si les participants au CHAN viennent de manière inopinée", a-t-il assuré.