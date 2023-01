Les karatékas des clubs 'Olympique El Bahia' (dames) et Samouraï Bethioua (messieurs) ont dominé les épreuves du championnat régional de Karaté-do seniors en kata et kumité (individuel et par équipes), disputées, samedi, à la salle omnisports de Sidi El Bachir (Bir-El-Djir) d’Oran.

Les athlètes de l’Olympique El Bahia et du Samouraï de Bethioua ont réussi à remporter plusieurs finales programmées dans le cadre de cet événement. Le président de la ligue oranaise de la discipline, Houari Fateh, s’est montré "satisfait" de la belle prestation des participants et de la forte participation ainsi que du bon niveau technique de la compétition. A l’issue de cette phase régionale, les quatre premiers en kata et kumité en individuel et par équipes (dames et messieurs) se qualifient à la phase finale du championnat d’Algérie, prévue le mois de mars prochain à Alger.

Cette compétition d’une journée, organisée par la Ligue oranaise de Karaté-do, en collaboration avec la fédération algérienne de la discipline et la direction locale de la jeunesse et des sports, a enregistré la participation de 176 athlètes des deux sexes représentant cinq ligues de wilayas de l’ouest du pays.