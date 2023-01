Les présidents argentin, Alberto Fernandez et brésilien, Lula Da Silva ont proposé officiellement, dimanche, la création d'une monnaie sud-américaine commune.

Dans le cadre de leur "alliance bilatérale", les deux chefs d’Etats ont proposé dans une déclaration conjointe, publiée à la veille du 7è Sommet de la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac), une monnaie unique qui "peut être utilisée pour les flux financiers et commerciaux, réduisant les coûts de fonctionnement et notre vulnérabilité externe", en plus de surmonter les barrières aux échanges.

Par ailleurs, ils ont appelé à "la paix et la démocratie", condamnant toutes les formes d'"extrémisme démocratique et de violence politique" dans la région, deux semaines après l’assaut de partisans de l’extrême droite contre le siège des trois pouvoirs à Brasilia.

Les dirigeants ont publié un texte en prélude à l'ordre du jour d’une réunion bilatérale ce lundi, notant qu’ils ont décidé de "faire avancer les discussions sur une monnaie sud-américaine commune et la simplification et la modernisation des règles" financières et commerciales.