Une formation sur la pêche en haute mer a été lancée, dimanche, à l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture d'Oran (ITPA), au profit des capitaines de pêche de la région ouest, a-t-on appris du directeur de la chambre locale de la pêche et de l'aquaculture, Abdelbasset Hamri.

M. Hamri, qui a présidé la cérémonie du lancement de la formation, avec le directeur local de la pêche et de l'aquaculture, Ilyes Mostefa, a indiqué que la Chambre de la pêche et de l’aquaculture a enregistré l’inscription de quelque 90 professionnels de la pêche pour suivre cette formation de la pêche en haute mer. Il a ajouté que cette formation se poursuivra jusqu'en juin prochain, sur trois promotions, soulignant que les sessions sont ouvertes pour trois catégories, celles de capitaine de pêche, d’officier de pêche et de patron côtier.

Des enseignants de l'Institut technologique de la pêche et de l'aquaculture encadreront cette formation qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie du secteur en matière formation en ressources humaines dans le domaine de la pêche en haute mer, selon M. Hamri. Le mêm e responsable a indiqué que cette formation permet aux capitaines de pêche d'exercer leurs activités en haute mer qu'il s'agisse des eaux territoriales nationales ou de celles de pays avec lesquels l’Algérie a signé des accords dans ce domaine, à l'instar de la Mauritanie.